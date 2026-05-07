OMS confirma 5 casos de hantavirus y descarta riesgo de pandemia

La OMS confirmó cinco casos de hantavirus por el brote en un crucero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este jueves 7 de mayo de 2026 cinco casos de hantavirus por el brote en un crucero que viaja por el océano Atlántico.

"A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

La OMS agregó que espera que el brote de hantavirus sea "limitado", mientras el cruceo MV Hondius continúa su viaje desde Cabo Verde hacia las Canarias.

El director General de la OMS apuntó que "es posible que se reporten más casos" debido al tiempo de incubación de seis semanas de esta cepa Andes.

Sin embargo, la OMS también negó que la situación epidemiológica coloque al virus en víais de convertirse en una epidemia o pandemia.

"No es el comienzo de una epidemia. No es el comienzo de una pandemia pero es la ocasión ideal de recordar que las inversiones en investigación de agentes patógenos como este son esenciales, pues los tratamientos, las pruebas de detección y las vacunas salvan vidas", dijo Maria Van Kerkhove, directora del departamento de la OMS para la prevención y la preparación frente a epidemias y pandemias.

Tedros agregó que mantiene contacto con el crucero que partió desde Ushuaia el 1 de abril con rumbo hacia Cabo Verde.