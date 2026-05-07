¡Faltan 35 días! La Tri se alista para el Mundial 2026 de la mano de Sebastián Beccacece
El entrenador argentino de la Tri, Sebastián Beccacece, prepara el once ideal para el debut mundialista en la quinta participación de Ecuador.
Sebastián Beccacece (derecha) fue presentado oficialmente como DT de la Tri. Foto: API.
Sebastián Beccacece (derecha) fue presentado oficialmente como DT de la Tri. Foto: API.
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Fecha de publicación
07 may 2026 - 11:40
¡Faltan 35 días para el Mundial! Este jueves 7 de mayo del 2026 hacemos un repaso a la gestión de Sebastián Beccacece con Ecuador.
Beccacece asumió el mando de La Tri el 7 de agosto de 2024 con el objetivo de crear una identidad de juego y llevar a la selección ecuatoriana a su quinta Copa del Mundo y lo consiguió.
Ecuador debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 14 de junio frente a Costa de Marfil. Esta instancia lo consiguió tras siete victorias, 10 empates y una derrota. Total 18 partidos.
Durante el periodo del estratega argentino, Ecuador se ha consolidado como una de las selecciones más sólidas del mundo en defensa, contando con jugadores como: Willian Pacho, Alan Franco, Hernán Galíndez, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Moisés Caicedo.
A falta de figuras que marquen goles, Beccacece ha construido un sistema de juego que va de atrás hacia adelante, blindando el arco con el portero Hernán Galíndez y aprovechando el buen momento de todos sus jugadores.
Así bajo el mando de Beccacece, Ecuador terminó segundo en las Eliminatorias Sudamericanas y aseguró un lugar en el Bombo 2 del sorteo del Mundial. Ahora, el objetivo es avanzar lo más lejos posible en el Mundial 2026
Ahora, el objetivo de Beccacece en el Mundial 2026 será llegar lo más lejos posible y superar los octavos de final.
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