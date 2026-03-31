Llegaron a Ecuador ocho de los 16 pescadores rescatados en altamar de El Salvador

Ocho de 16 pescadores rescatados en altamar en El Salvador llegaron a Ecuador.

Ocho de los 16 pescadores rescatados en altamar en El Salvador llegaron a Ecuador este martes 31 de marzo de 2026. Familiares los recibieron en medio de lágrimas y gran emoción en el aeropuerto.

En San Mateo, provincia de Manabí, la comunidad recibió a los ocho pescadores rescatados tras el naufragio del barco 'La Negra Francisca Duarte 2', que salió de Manta el 2 de marzo y se incendió el 17 de marzo.

Con globos, aplausos y abrazos fueron recibidos los hombres. Es el segundo grupo de pescadores que regresa al país luego del naufragio y rescate en Centroamércia.

La Armada de El Salvador, rescató a 16 ecuatorianos que permanecían a la deriva en altamar. Dos de ellos presentan lesiones graves en pies y espalda, por lo que fueron trasladados de manera prioritaria.

Tres de los 16 llegaron a Ecuador el viernes y se espera que el último grupo retorne al país en los próximos días.