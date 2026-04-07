18 pescadores del buque Don Maca regresan a Manta tras rescate en El Salvador

Arribo al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta, de los 18 pescadores manabitas de la embarcación “Don Maca”, quienes fueron rescatados en aguas internacionales.

18 de los 22 pescadores que pertenecían al barco nodriza ‘Don Maca’ llegaron al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta la mañana de este martes 7 de abril del 2026 tras ser rescatados en altamar, en El Salvador.

El “Don Maca” zarpó de Manta el pasado 18 de marzo para realizar faenas de pesca. Sin embargo, el jueves 26 de marzo a las 17:00, el sistema de rastreo satelital dejó de emitir señal. Junto al barco nodriza, cinco lanchas quedaron incomunicadas a unas 700 millas al norte de Manabí.

Los pescadores fueron hallados a la deriva en una embarcación por una fragata de la Armada del Salvador.

Familiares y amigos de los pescadores se concentraron en el aeropuerto de Manta para recibirlos. Hubo aplausos, carteles, abrazos y lágrimas de felicidad.