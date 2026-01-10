Estas son las fechas de inscripciones para obtener un cupo en la Universidad Central

La Universidad Central anunció las fechas de incripciones para el proceso de admisión 2026

La Universidad Central del Ecuador (UCE) dio inicio al primer periodo del proceso de admisión 2026 para los bachilleres que buscan un cupo en esta institución de educación superior.

La apertura de la fase de inscripciones comenzará del lunes 19 al sábado 31 de enero de 2026. Así lo anunció la Universidad a través de su portal web.

Podrán participar en esta fase los aspirantes que previamente realizaron el registro único en la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, entre el 18 y el 23 de diciembre de 2025.

La universidad reiteró que el proceso de inscripción es completamente gratuito. Las etapas del proceso de admisión abarcan la inscripción, evaluación, postulación, asignación de cupos, aceptación de cupos y matriculación.

“El Vicerrectorado Académico y de Posgrado, la Dirección General Académica y la Unidad de Admisión y Nivelación realizarán un acompañamiento permanente a los aspirantes”, señaló la Universidad Central.

Canales oficiales de información

La Universidad habilitará canales oficiales de información para que los aspirantes puedan acceder a los requisitos, cronogramas, horarios y al paso a paso del proceso de admisión.

Además, la UCE invitó a la ciudadanía a sumarse al canal oficial de WhatsApp ‘Admisión y Nivelación UCE’ y a participar en el podcast informativo en vivo ‘Comunidad UCE’,

La institución educativa dijo que este podcast será un espacio orientación, que se transmitirá todos los jueves, desde el 15 de enero de 2026, a las 11:00, a través del Facebook oficial de la Dirección General Académica.