Abren inscripción a nivelación gratuita para rendir evaluación de ingreso a institutos públicos

Desde este jueves 8 hasta el viernes 16 de enero el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec), habilitará las inscripciones al curso de nivelación gratuito “ImpúlsaT” en todo el Ecuador.

Este curso está orientado a fortalecer las capacidades y competencias de los aspirantes que se inscribieron para rendir la evaluación de acceso a los institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos para el I período académico 2026.

¿Cuánto dura y cómo acceder a ImpúlsaT?

ImpúlsaT es un curso gratuito y, con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de postulantes, se desarrollará en tres modalidades: presencial, en línea e híbrida, con una duración de 80 horas distribuidas en cuatro semanas.

El contenido formativo se estructurará en tres componentes: razonamiento abstracto, razonamiento verbal y razonamiento numérico, áreas fundamentales para fortalecer el desempeño académico de los aspirantes y mejorar sus condiciones de participación en las siguientes etapas del proceso de admisión.

El acceso al curso se realizará a través del Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA) y está habilitado únicamente para personas que cuenten con Registro Nacional e inscripción previamente aprobados. El registro se realizará en la página http://siga.institutos.gob.ec:8080/siga-web/.

Oferta académica en Institutos

El Ecuador cuenta con 54 institutos y conservatorios superiores públicos, que ofertan 480 carreras, de las cuales 95 corresponden a formación dual, un modelo que articula la formación académica con prácticas en entornos productivos reales, favoreciendo la empleabilidad, la adquisición de experiencia temprana y una inserción laboral más ágil.

Para el I período académico 2026, 53 872 personas se inscribieron para rendir la evaluación con el fin de acceder a un cupo en un instituto. Esta cifra refleja el creciente interés por la educación técnica y tecnológica, caracterizada por carreras de corta duración y alta demanda laboral, sostuvo el Mineduc.

Durante 2025, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura promovió procesos de nivelación que registraron 9 743 personas inscritas en el I y II período académico.

A ello se suma la incorporación de más de 22 000 nuevos cupos en el sistema de educación superior pública.