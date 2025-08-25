Paso a paso para postular a una carrera en un instituto técnico o conservatorio en Ecuador

Miles de jóvenes bachilleres en Ecuador se preparan para dar un nuevo paso en su formación profesional a través de los institutos técnicos, tecnológicos y conservatorios públicos. Este lunes 25 de agosto del 2025 es el último día para postular a una carrera en estas instituciones.

En el país hay 54 institutos técnicos y conservatorios que forman parte del sistema de educación superior. Todos ofrecen carreras de corta duración, que van de entre dos a tres años, con alta demanda en el mercado laboral y programas artísticos especializados.

El Viceministerio de Educación Superior indicó que el proceso estuvo habilitado desde el pasado viernes 22 de agosto y se permitirán las postulaciones hasta este lunes 25. El procedimiento se realiza en línea y es gratuito.

Los aspirantes podrán postular hasta en tres carreras, de las 500 disponibles, en función del puntaje obtenido en el examen de admisión. Luego, el sistema les asignará el cupo para la carrera que fueron seleccionados.

A continuación, te contamos el paso a paso que deben seguir los aspirantes para postular por un cupo en estas entidades educativas.

Ingrese a la página web http://registrounicoedusup.gob.ec.

Seleccione la opción postulación

Ingrese con su usuario y contraseña

En el menú Proceso, seleccione puntaje y revise cuánto obtuvo en el examen

En el mismo menú elija Postulación y seleccione hasta tres carreras.

Una vez completado todo el proceso, recibirá información a través de su correo electrónico sobre si le asignaron o no un cupo.