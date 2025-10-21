Seguidores se congregaron en la Casa de la Cultura para despedir a Paulina Tamayo

Fanáticos llegaron a la Casa de la Cultura a despedir a Paulina Tamayo.

Miles de fanáticos se congregaron en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura para despedir a Paulina Tamayo la tarde de este martes 21 de octubre de 2025.

Con flores se presentaron en el escenario los seguidores de 'la Grande del Ecuador', como ofrenda tras su muerte.

Una larga fila de personas se formó para ingresar a partir de las 17:00. Mientras tanto varias personas se reunieron dentro del teatro para despedir a la intérprete de la 'Canción de los Andes'.

En el teatro sonaron sus temas icónicos y delante de su ataúd fue colocado un gran cuadro con su fotografía.

Adultos, jóvenes y niños despidieron a Paulina Tamayo entre lágrimas de dolor. Algunos aplaudieron por última vez a la icónica voz que conmovió y enamoró a millones de ecuatorianos.

Las flores se acumularon al pie del féretro que estará en el teatro hasta las 10:00 del miércoles, luego se ofrecerá una misa en la Basílica del Voto Nacional, y los restos de la artista serán cremados.

Karina Córdova, mánager de Paulina Tamayo, detalló que la causa de la muerte de la artista fue una insuficiencia respiratoria, según consta en el parte médico.