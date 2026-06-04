121 planteles en Quito retomaron clases presenciales tras fin de cortes de agua

Las clases en parroquias rurales de Quito se retomaron de forma presencial desde el 3 de junio de 2026.

Los estudiantes de 121 escuelas y colegios ubicados en las parroquias de Conocoto, Alangasí, Guangopolo y Amaguaña retomaron sus actividades académicas de forma presencial desde el miércoles 3 de junio de 2026.

El regreso a clases presenciales se da luego de que se restableciera el servicio de agua potable en los establecimientos educativos afectados por un corte programado del servicio.

¿Cuándo comienzan las vacaciones los estudiantes de la Sierra?

La Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito informó que las instituciones de las parroquias rurales de Conocoto–La Merced volvieron a operar con normalidad una vez que se garantizó el suministro de agua en sus instalaciones.

El retorno a las aulas fue posible tras la culminación de los trabajos de mantenimiento ejecutados por el Municipio en la Línea de Transmisión Tesalia, ejecutado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.

"Las clases se desarrollan de manera regular desde el 3 de junio de 2026", indicó el Ministerio de Educación a Teleamazonas.com, este jueves 4 de junio.

Las labores de mantenimiento provocaron que alrededor de 97 000 personas permanecieran sin agua potable desde el 2 de junio de 2026. Sin embargo, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) señaló que la recuperación total del suministro en las zonas afectadas está prevista hasta el viernes 5 de junio.