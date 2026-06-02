Suspenden clases en 121 planteles de Quito por corte de agua
38 sectores de Quito se quedaron sin agua desde la mañana de este martes 2 de junio de 2026 por trabajos de mantenimiento.
Suspenden clases presenciales en 121 planteles de Quito por corte de agua masivo.
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Actualizado:
02 jun 2026 - 15:34
Ante el masivo corte de agua en Quito, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales en 121 instituciones educativas.
La suspensión de las jornadas presenciales aplicará del 2 al 5 de junio de 2025 en planteles fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales.
"De manera excepcional y preventiva, se dispone la modalidad no presencial para 121 instituciones educativas del Distrito 17D08, ubicadas en las parroquias de Alangasí, Amaguaña, Conocoto y Guangopolo", indicó la Subsecretaría de Educacióon, Deporte y Cultura del Distrito Metropolitano de Quito.
A continuación la lista de las instituciones educativas con clases presenciales suspendidas:
Estas parroquias tienen un corte de agua por trabajos de mantenimiento ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS).
Durante la suspensión de actividades presenciales, las instituciones educativas deberán realizar sus actividades académicas "mediante estrategias pedagógicas asincrónicas y otras alternativas de aprendizaje".
Cortes de agua en Quito
Un masivo corte de agua afecta a 38 sectores, al suroriente de Quito por trabajos de mantenimiento de la Línea de Transmisión Tesalia.
La suspensión del servicio de agua potable se aplicará desde las 06:00 y se restablecerá paulatinamente del miércoles 3 al viernes 5 de junio.
Personal operativo ha programado la intervención de 16 válvulas a lo largo de la línea que abastece a las parroquias de Alangasí, Amaguaña, Conocoto y Guangopolo.
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