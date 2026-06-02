Suspenden clases en 121 planteles de Quito por corte de agua

Suspenden clases presenciales en 121 planteles de Quito por corte de agua masivo.

Ante el masivo corte de agua en Quito, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales en 121 instituciones educativas.

La suspensión de las jornadas presenciales aplicará del 2 al 5 de junio de 2025 en planteles fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales.

"De manera excepcional y preventiva, se dispone la modalidad no presencial para 121 instituciones educativas del Distrito 17D08, ubicadas en las parroquias de Alangasí, Amaguaña, Conocoto y Guangopolo", indicó la Subsecretaría de Educacióon, Deporte y Cultura del Distrito Metropolitano de Quito.

A continuación la lista de las instituciones educativas con clases presenciales suspendidas:

Estas parroquias tienen un corte de agua por trabajos de mantenimiento ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS).

Durante la suspensión de actividades presenciales, las instituciones educativas deberán realizar sus actividades académicas "mediante estrategias pedagógicas asincrónicas y otras alternativas de aprendizaje".

Cortes de agua en Quito

Un masivo corte de agua afecta a 38 sectores, al suroriente de Quito por trabajos de mantenimiento de la Línea de Transmisión Tesalia.

La suspensión del servicio de agua potable se aplicará desde las 06:00 y se restablecerá paulatinamente del miércoles 3 al viernes 5 de junio.

Personal operativo ha programado la intervención de 16 válvulas a lo largo de la línea que abastece a las parroquias de Alangasí, Amaguaña, Conocoto y Guangopolo.