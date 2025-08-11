Así puede postular a vacantes de docente o psicólogo en planteles educativos de Ecuador

Profesores, psicólogos y trabajadores sociales serán contratados para el nuevo período lectivo en el régimen Sierra - Amazonía. Los interesados podrán postular de manera virtual en la segunda quincena de agosto de 2025.

Son 2 800 vacantes que serán cubiertas a través de un proceso de selección a través de la página del Ministerio de Educación.

La entidad deberá cubrir 2 300 puestos de docentes y 500 entre psicólogos y trabajadores sociales. Estas plazas deben cubrirse antes del 1 de septiembre, cuando se inicia el año escolar 2025 - 2026.

El registro de los interesados se debe realizar a través de la página web educacion.gob.ec. En una pestaña se habilitará la opción para subir información personal y laboral.

Los docentes con experiencia podrán inscribirse entre el 16 y 18 de agosto. Mientras que psicólogos y trabajadores sociales podrán hacerlo entre el 19 y 21 de agosto.

Los datos de los aspirantes serán evaluados por personal especializado. Se evaluará la formación profesional y la experiencia docente. El trámite es totalmente gratuito y no participan intermediarios.

El distrito educativo se comunicará con los favorecidos a través de un correo electrónico o llamada telefónica.