Orense vence a Leones y escala posiciones en la tabla en el inicio de la fecha 13 de LigaPro

Machala, Viernes 08 de mayo del 2026.En el estadio 09 de mayo, Orense SC recibe a Leones FC por la fecha 13 de la Liga Ecuabet.Fotos: Carlos Maza / API

En el partido que abrió la fecha 13 de la LigaPro en el estadio 9 de Mayo, Orense SC logró imponerse con autoridad ante Leones del Norte 2-0, sumando tres puntos vitales que los mantienen en la pelea por los puestos de privilegio. El equipo machaleño supo leer las debilidades defensivas de su rival y, con un planteamiento táctico sólido, dominó las acciones los 90 minutos.

Desde el arranque, el conjunto local buscó generar peligro por las bandas, aprovechando la velocidad de sus extremos. La apertura del marcador llegó en el segundo tiempo tras una gran jugada colectiva que dejó sin opciones al portero visitante, desatando la alegría en la hinchada local. Pese a que Leones del Norte intentó reaccionar mediante contragolpes aislados no pudo descontar.

Con este resultado, Orense llegó a 19 puntos consolidando el proyecto de su cuerpo técnico. Por su parte, Leones del Norte se va de Machala con las manos vacías y la urgencia de corregir errores de cara a la próxima fecha, donde necesitarán sumar para no comprometer su situación en la tabla general.

El primer gol del partido

El segundo tanto de Orense