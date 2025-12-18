Cuáles son los síntomas y como prevenir la nueva 'súper gripe' variante K de la H3N2

Los síntomas de la nueva influenza se pueden confundir con Covid-19.

La alerta por la 'súper gripe', variante K de la H3N2, se ha expandido rápidamente en el mundo. Los casos van en aumento debido a la mayor capacidad de transmisión y mutaciones.

Los más afectados por esta nueva variante son los adultos mayores, niños en edad escolar, personas inmunodeprimidas y mujeres embarazadas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la evolución de este virus "forma parte del proceso natural de variación del virus de la influenza estacional", por lo que insta a la comunidad a vacunarse.

La OPS advierte que los datos recolectados hasta noviembre indican que los casos de influenzan continuarán en ascenso a nivel global.

Una de las principales recomendaciones de la OPS es que los países refuercen su cobertura de vacunación contra la influenza. Además, pidió que los sistemas de salud se mantengan preparados ante un posible aumento de casos.

Síntomas de la H3N2

Fiebre alta

Congestión nasal

Tos seca

Dolor de garganta

Dolores musculares intensos

Fatiga extrema

Molestias gastrointenstinales (diarrea o dolor abdominal)

Vómito

¿Cómo prevenir?

La estrategia de prevención más importante es la vacunación. Aunque a Ecuador no ha llegado la variante K de H3N2, se han dispuesto 4,5 millones de dosis del fármaco para ser aplicado hasta marzo de 2026.

Las recomendaciones para evitar el contagio son similares a las de otras enfermedades respiratorias. Estas son: