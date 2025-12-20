Ministerio de Salud confirma primer caso de influenza A H3N2 variante K en Ecuador

La alerta por la influenza A H3N2 empezó en diciembre del 2025

El Ministerio de Salud Pública, confirmó este sábado 20 de diciembre del 2025, el primer caso de influenza A H3N2 variante K en Ecuador. La persona contagiada se encuentra en el austro del país.

A través de un comunicado, la Cartera de Estado señaló que se mantienen activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y el monitoreo permanente de virus respiratorios a nivel nacional.

Además detalló que el caso ha sido identificado oportunamente y el paciente se encuentra bajo seguimiento médico, cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de infección respiratoria.

Ante este caso también instó a la población a mantener las medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, y acudir oportunamente al médico.

Asimismo recordó que la vacunación contra la influenza, que se encuentra disponible de manera gratuita en los centros de salud del país, especialmente para los grupos prioritarios.

Los casos de la esta nueva variante se han reportado en Perú, Argentina, Panamá, Costa Rica y Paraguay. Además, en todos los países latinoamericanos se llevan a cabo campañaz masivas de vacunación para prevenir contagios y evitar la propagación de la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de influenza A H3N2?

Las personas contagiadas pueden presentar los siguientes síntomas: