¿Quiénes deben pagar la pensión alimenticia de un adulto mayor y cómo se fija el valor?

En Ecuador, las personas adultas mayores que no cuentan con recursos económicos suficientes o que, debido a su condición física o mental, no pueden mantenerse por sí mismas, tienen derecho a recibir una pensión alimenticia por parte de sus familiares.

Este mecanismo busca garantizar que puedan cubrir sus necesidades básicas y vivir en condiciones dignas. Este derecho está reconocido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.

“Las personas adultas mayores que carezcan de recursos económicos para su subsistencia o cuando su condición física o mental no les permita subsistir por sí mismas, tendrán el derecho a una pensión alimenticia por parte de sus familiares que les permita satisfacer sus necesidades básicas y tener una vida en condiciones de dignidad”, establece la normativa.

La Ley señala que la pensión mensual debe ser fijada por los jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, a través de un procedimiento legal.

Para determinar el monto, se consideran las necesidades reales del adulto mayor y la capacidad económica de los familiares responsables de cubrir la pensión.

¿Quiénes deben asumir la obligación de pagar?

El artículo 28 de la misma Ley establece un orden de responsabilidad entre los familiares:

El cónyuge o la pareja en unión de hecho.

o la en unión de hecho. Los descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, principalmente hijos y nietos .

y . Los hermanos.

Cuando existen varios familiares dentro del mismo nivel de parentesco, la Ley permite que todos puedan ser demandados de manera conjunta para asumir el pago de la pensión.

¿Cómo se fija el monto de la pensión?

El valor de la pensión alimenticia lo fija un juez. El valor debe establecerlo tomando como referencia las tablas de pensiones mínimas establecido por las autoridades.

De hecho, el Ministerio de Desarrollo Humano expidió, el miércoles 4 de marzo del 2026 la nueva Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas para personas adultas mayores correspondiente a 2026.

El cálculo toma como base el Salario Básico Unificado (SBU), que para 2026 fue fijado en 482 dólares por el Ministerio de Trabajo, así como la inflación anual, conforme a los indicadores económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

¿Qué pasa si la familia no paga la pensión?

Cuando no existe un acuerdo voluntario entre los familiares obligados, la persona adulta mayor puede presentar una demanda de alimentos ante un juez.

En ese proceso judicial se analizarán las condiciones del caso y se fijará la pensión mensual que deberá ser cubierta por los familiares responsables.