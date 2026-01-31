Esto debe pagar según sus ingresos con la nueva tabla de Pensiones Alimenticias 2026

Pago en dólares de la pensión básica alimenticia para el año 2026

El Ministerio de Desarrollo Humano emitió el Acuerdo con el que se establecen los valores a pagar por pensiones alimenticias de acuerdo al incremento del salario básico unificado (SBU) en el año 2026.

El SBU se estableció para 2026 en USD 482. Y conforme a este valor el Acuerdo Ministerial establece los montos en dólares según niveles que van del 1 al 6 por ingresos de la persona demandada.

En la siguiente tabla podrás interactuar y conocer los valores en dólares, según el ingreso por salario básico unificado, el número de hijos y la edad en la que se encuentran.