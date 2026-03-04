Esta es la tabla de pensiones para adultos mayores este 2026 en Ecuador

El Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) expidió este miércoles 4 de marzo del 2026 la nueva Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas para personas adultas mayores correspondiente a 2026.

La medida fue oficializada mediante el Acuerdo Ministerial y cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, que reconoce el derecho a la protección económica de quienes carecen de medios para su subsistencia o que, debido a su condición física o mental, no pueden mantenerse por sí mismos.

Con esta tabla, las juezas y jueces de familia, niñez y adolescencia podrán establecer el monto mínimo de pensión alimenticia que puede solicitar la persona demandante.

El cálculo toma como base el Salario Básico Unificado (SBU), que para 2026 fue fijado en 482 dólares por el Ministerio de Trabajo, así como la inflación anual, conforme a los indicadores económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En primera instancia, la obligación de cubrir la pensión alimentaria recae en hijos e hijas y, de ser necesario, en nietos. Además, el derecho puede extenderse hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, si la autoridad judicial determina la aplicación de una medida de protección.