Beéle llegará a Quito como parte del festival Llacta Flow

Beéle fue anunciado como uno de los artistas que llegará a Quito para el festival Llacta Flow, un evento que buscará fusionar música urbana, cultura y raíces ecuatorianas en una experiencia masiva.

El festival se realizará el próximo 31 de julio en el Estadio Olímpico Atahualpa y promete convertirse en uno de los encuentros musicales más importantes del año en la capital.

UNA PROPUESTA CON IDENTIDAD

Bajo el concepto de “reconectar con la esencia”, Llacta Flow presentó una propuesta inspirada en la identidad ecuatoriana. El término “Llacta” hace referencia a la tierra y al origen, mientras que “Flow” representa el ritmo y la cultura urbana contemporánea.

La organización aseguró que el evento combinará sonido global, arte y una vibra enfocada en destacar el orgullo cultural ecuatoriano ante nuevas generaciones.

Las entradas en preventa fueron habilitadas a través de Ticketstar365 con precios reducidos para quienes deseen registrarse anticipadamente.

La llegada de Beéle reforzó la expectativa alrededor de Llacta Flow, un festival que apunta a posicionarse como una nueva plataforma musical y cultural en Ecuador.