Kevin Rodríguez hace historia: el ecuatoriano logra la Copa de Bélgica al Union Saint-Gilloise

Kevin Rodríguez volvió a tocar la gloria en Europa tras coronarse campeón de la Copa de Bélgica con el Union Saint-Gilloise. En una final electrizante disputada este 14 de mayo, su equipo derrotó 3-1 al Anderlecht. El delantero ecuatoriano, que ingresó en los minutos finales, se convirtió en la figura del tiempo suplementario al anotar el tercer gol que selló la victoria definitiva.

El trámite del partido fue cerrado y conservador durante el tiempo reglamentario, con pocas llegadas de peligro. La paridad se rompió cerca del final cuando Kevin Mac Allister adelantó al Gilloise, pero el Anderlecht reaccionó rápido con un tanto de Mihajlo Cvetković, forzando el alargue. En la prórroga, la eficacia del equipo de Rodríguez fue superior, logrando desequilibrar el marcador para quedarse con el trofeo.

La actuación de la "Rola" fue especialmente significativa debido a que venía de superar molestias musculares sufridas recientemente. Con este triunfo, el atacante suma su cuarto título en Bélgica, acumulando un palmarés envidiable que incluye la Jupiler Pro League, dos Copas de Bélgica y una Supercopa, consolidando el éxito que ya había iniciado en Ecuador con Independiente del Valle.