Abren 1 531 vacantes para docentes en Ecuador, así puede postular al proceso Educa Empleo 2026

Educa Empleo 2026: Requisitos, fechas y paso a paso para trabajar en el Magisterio

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura abrió 1 531 nuevas vacantes docentes para el régimen Sierra-Amazonía 2026-2027 a través del proceso Educa Empleo.

Las postulaciones se realizarán el 4 y 5 de agosto de 2026 y los profesionales seleccionados ingresarán antes del inicio del nuevo año lectivo.

El Gobierno anunció una nueva convocatoria de Educa Empleo con 1 531 plazas para docentes que trabajarán en instituciones educativas fiscales y fiscomisionales del régimen Sierra-Amazonía.

Los contratos serán ocasionales y nombramientos provisionales, con una remuneración mensual de USD 817.

¿Cuándo postular a Educa Empleo 2026?

Las postulaciones estarán habilitadas el 4 y 5 de agosto de 2026 mediante el portal oficial del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Los aspirantes deberán ingresar al enlace de Educa Empleo Docente y completar el proceso dentro del cronograma establecido.

Según la información oficial, estas nuevas vacantes se suman a los más de 20 000 docentes incorporados al sistema educativo durante la actual administración mediante los diferentes procesos de Educa Empleo.

La convocatoria busca cubrir las necesidades de personal antes del inicio del año escolar en la Sierra y Amazonía.

Requisitos para postular a las vacantes docentes

Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos académicos y administrativos para participar en el proceso de selección.

Tabla de requisitos

Requisito Detalle Título profesional Contar con título de tercer nivel registrado en el SNIESE. Situación laboral No mantener relación laboral vigente con el Ministerio de Educación bajo LOEI o LOSEP. Educación Intercultural Bilingüe Presentar certificado de bilingüismo cuando la vacante lo requiera. Especialidad Inglés Contar con certificado B2 del Marco Común Europeo de Referencia. Normativa No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Paso a paso para inscribirse en Educa Empleo

El proceso se realizará completamente en línea. Los postulantes deberán crear su usuario, completar la hoja de vida y elegir las vacantes disponibles de acuerdo con su perfil profesional.

Paso a paso

Paso Acción 1 Ingresar al portal de Educa Empleo y crear un usuario o recuperar la contraseña. 2 Completar toda la información de la Hoja de Vida. 3 Registrar residencia, Código Único Eléctrico, celular y correo electrónico. 4 Ingresar o actualizar la experiencia laboral y subir los documentos en formato PDF. 5 Aceptar las condiciones y finalizar el registro de la Hoja de Vida. 6 Ingresar a la pestaña "Aplicación". 7 Seleccionar hasta cinco vacantes y ordenarlas por prioridad.

Incorporación antes del inicio del año lectivo

Las autoridades señalaron que los docentes seleccionados se incorporarán antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía. El objetivo es que las instituciones educativas cuenten con el personal necesario desde el primer día de clases.

La convocatoria también busca ampliar las oportunidades laborales para profesionales de la educación y fortalecer la cobertura docente en establecimientos fiscales y fiscomisionales del país.