Abren 1 531 vacantes para docentes en Ecuador, así puede postular al proceso Educa Empleo 2026
El Ministerio de Educación abrió 1.531 vacantes para docentes en el régimen Sierra-Amazonía a través de Educa Empleo.
Educa Empleo 2026: Requisitos, fechas y paso a paso para trabajar en el Magisterio
Ministerio de Educación
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Actualizado:
03 ago 2026 - 09:56
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura abrió 1 531 nuevas vacantes docentes para el régimen Sierra-Amazonía 2026-2027 a través del proceso Educa Empleo.
Las postulaciones se realizarán el 4 y 5 de agosto de 2026 y los profesionales seleccionados ingresarán antes del inicio del nuevo año lectivo.
El Gobierno anunció una nueva convocatoria de Educa Empleo con 1 531 plazas para docentes que trabajarán en instituciones educativas fiscales y fiscomisionales del régimen Sierra-Amazonía.
Los contratos serán ocasionales y nombramientos provisionales, con una remuneración mensual de USD 817.
¿Cuándo postular a Educa Empleo 2026?
Las postulaciones estarán habilitadas el 4 y 5 de agosto de 2026 mediante el portal oficial del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.
Los aspirantes deberán ingresar al enlace de Educa Empleo Docente y completar el proceso dentro del cronograma establecido.
Según la información oficial, estas nuevas vacantes se suman a los más de 20 000 docentes incorporados al sistema educativo durante la actual administración mediante los diferentes procesos de Educa Empleo.
La convocatoria busca cubrir las necesidades de personal antes del inicio del año escolar en la Sierra y Amazonía.
Requisitos para postular a las vacantes docentes
Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos académicos y administrativos para participar en el proceso de selección.
Tabla de requisitos
Paso a paso para inscribirse en Educa Empleo
El proceso se realizará completamente en línea. Los postulantes deberán crear su usuario, completar la hoja de vida y elegir las vacantes disponibles de acuerdo con su perfil profesional.
Paso a paso
Incorporación antes del inicio del año lectivo
Las autoridades señalaron que los docentes seleccionados se incorporarán antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía. El objetivo es que las instituciones educativas cuenten con el personal necesario desde el primer día de clases.
La convocatoria también busca ampliar las oportunidades laborales para profesionales de la educación y fortalecer la cobertura docente en establecimientos fiscales y fiscomisionales del país.
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