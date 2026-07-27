Profesores ecuatorianos pueden dar clases y vivir con su familia en EE.UU. hasta por 5 años

Profesores de todo el mundo, incluido Ecuador, dan clases en EE.UU. a través del programa Participate Learning.

Los profesores ecuatorianos desde básica hasta bachillerato tienen la oportunidad de dar clases en escuelas de Estados Unidos.

¿Cómo? El programa Participate Learning permite ser parte esta experiencia durante un periodo que va desde tres hasta cinco años durante los cuales los maestros pueden vivir y trabajar en Estados Unidos.

Esta vía para crecer profesionalmente en el ámbito de la educación no está cerrada para los docentes que tienen su familia en Ecuador. Para vivir y dar clases en Estados Unidos, los profesores ecuatorianos pueden viajar junto a su familia.

Docentes ecuatorianos que empiezan este 2026 llegaron a Washington DC

13 docentes ecuatorianos empezaron su proceso de orientación, este lunes 27 de julio de 2026, tras llegar a Washington DC.

Los maestros recibirán una asesoría completa antes de establecerse en su nuevo lugar de residencia y empezar su periodo escolar en una escuela estadounidense.

Requisitos para ser parte del programa

Los maestros de Ecuador que quieran dar clases de EE.UU. deben cumplir seis requisitos obligatorios:

Pasión por enseñar

Título universitario en educación

Al menos dos años de experiencia como educadores

Excelente nivel de inglés

Licencia de conducir

Estar laborando actualmente como docentes en una institución pública o privada en Ecuador.

¿Dónde postular?

A través del programa internacional, docentes de todo el mundo, incluidos los ecuatorianos, llevan cada año su conocimiento desde las aulas de su país hacia las estadounidenses.

Los interesados deben aplicar en la página web de Participate Learning, a través de 10 pasos sencillos: