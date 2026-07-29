Habilitan cupos para Unidades Educativas y Centros Municipales de Educación Inicial

El Municipio de Quito anunció la apertura del proceso de inscripción para acceder a cupos en Unidades Educativas Municipales y Centros Municipales de Educación Inicial, como parte de la planificación del año lectivo 2026-2027.

Las inscripciones se realizarán desde las 00:00 del 30 de julio hasta las 12:00 del 31 de julio, de acuerdo con el cronograma establecido.

El proceso de inscripción se realiza de forma virtual a través del portal de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte.

Se contemplan acciones de inclusión y equidad

El sistema de asignación contempla acciones de inclusión y equidad, al reservar porcentajes específicos para estudiantes pertenecientes a:

Grupos vulnerables

Reagrupación familiar

Traslado entre instituciones educativas municipales

Traslado desde instituciones educativas de otros sostenimientos

Requisitos principales:

Para realizar la inscripción, el representante legal deberá contar, entre otros documentos, con:

Cédula de identidad del representante legal

Cédula o partida de nacimiento del aspirante con número de cédula

Planilla del servicio eléctrico del domicilio correspondiente al año 2026, que permita verificar la zonificación

Cumplir con la edad requerida para el nivel educativo al que postula.

Sorteo público con organismos de control

De acuerdo con la información municipal, la asignación de plazas se efectuará mediante un sorteo público, en el que participarán un notario y representantes de organismos de control, con el fin de asegurar la transparencia del procedimiento.

Posteriormente, los resultados serán difundidos por los canales oficiales de la Secretaría de Educación.

Cada aspirante podrá registrarse una sola vez, en una única institución educativa municipal y mediante un solo representante legal.

El registro de información falsa, incompleta o la duplicidad de inscripciones ocasionará la anulación automática de la postulación.