Sociedad

Hay cinco tipos de becas para ecuatorianos en el extranjero; ¿fechas de postulación?

Becas para estudiar maestrías y doctorados están disponibles para ecuatorianos en España, Hungría, Costa Rica y México.

Los ecuatorianos pueden aplicar a becas del programa Globo Común.

Referencial Internet

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

05 dic 2025 - 16:44

Unirse a Whatsapp

El Gobierno de Daniel Noboa anunció seis tipos de becas para estudiar maestrías y doctorados en España, Hungría, Costa Rica y México. Además se conocieron las fechas máximas de postulación.

Esta convocatoria de becas internacionales son parte del programa Globo Común. “La actual oferta de becas es amplia y diversa en su cobertura, ofreciendo beneficios que facilitan la formación de alto nivel”, dijo el Ministerio de Educación.   

Las cinco becas disponibles son:

  1. Stipendium Hungaricum (Hungría): 

    • Tiene 75 cupos de cobertura parcial que incluyen matrícula, estipendio mensual, alojamiento y seguro médico para estudios de cuarto nivel en modalidad presencial.
    • La postulación cierra el 16 de enero de 2026.

  2. Programa de Becas UOC 2025-2 (España): 

    • Ofrece 200 cupos con una beca parcial del 45% para estudios de maestría en diversas áreas del conocimiento, bajo modalidad virtual. 
    • La fecha límite de postulación es el 19 de diciembre de 2025.

  3. UNADE Doctorado 2da cohorte (México): 

    • Otorga 50 cupos con una beca parcial del 45% para programas de doctorado en varias áreas del conocimiento, bajo modalidad semipresencial.
    • Los aspirantes tienen plazo hasta el 30 de mayo de 2026.

  4. Universidad Mondragón 2026-2027 (España): 

    • Dispone de 18 cupos con una beca parcial del 15 al 20% para maestrías en múltiples áreas. La formación puede ser en modalidad virtual y presencial.
    • El plazo de postulación finaliza el 9 de enero de 2026.

  5. Universidad para la Paz (Costa Rica): 

    • Cuenta con 10 cupos con una cobertura parcial del 75% de los costos asociados a la matrícula de la maestría de reconocimiento oficial.
    • La postulación está abierta hasta el 30 de marzo de 2026.

Los interesados pueden revisar los requisitos específicos de cada programa en el portal siau.senescyt.gob.ec/convocatorias.

Desde 2024 y noviembre del 2025, se han beneficiado 25 199 personas con estudios en China, España, México y Estados Unidos.

Han participado personas principalmente de provincias como Azuay, Bolívar y Cañar, entre otras, que han podido estudiar distintos niveles de formación: Técnico-tecnológico, tercer nivel de grado, maestrías, doctorados, capacitaciones y pasantías.

