Hay cinco tipos de becas para ecuatorianos en el extranjero; ¿fechas de postulación?
Becas para estudiar maestrías y doctorados están disponibles para ecuatorianos en España, Hungría, Costa Rica y México.
Los ecuatorianos pueden aplicar a becas del programa Globo Común.
Referencial Internet
Compartir
Actualizada:
05 dic 2025 - 16:44
El Gobierno de Daniel Noboa anunció seis tipos de becas para estudiar maestrías y doctorados en España, Hungría, Costa Rica y México. Además se conocieron las fechas máximas de postulación.
Esta convocatoria de becas internacionales son parte del programa Globo Común. “La actual oferta de becas es amplia y diversa en su cobertura, ofreciendo beneficios que facilitan la formación de alto nivel”, dijo el Ministerio de Educación.
Las cinco becas disponibles son:
Stipendium Hungaricum (Hungría):
- Tiene 75 cupos de cobertura parcial que incluyen matrícula, estipendio mensual, alojamiento y seguro médico para estudios de cuarto nivel en modalidad presencial.
- La postulación cierra el 16 de enero de 2026.
Programa de Becas UOC 2025-2 (España):
- Ofrece 200 cupos con una beca parcial del 45% para estudios de maestría en diversas áreas del conocimiento, bajo modalidad virtual.
- La fecha límite de postulación es el 19 de diciembre de 2025.
UNADE Doctorado 2da cohorte (México):
- Otorga 50 cupos con una beca parcial del 45% para programas de doctorado en varias áreas del conocimiento, bajo modalidad semipresencial.
- Los aspirantes tienen plazo hasta el 30 de mayo de 2026.
Universidad Mondragón 2026-2027 (España):
- Dispone de 18 cupos con una beca parcial del 15 al 20% para maestrías en múltiples áreas. La formación puede ser en modalidad virtual y presencial.
- El plazo de postulación finaliza el 9 de enero de 2026.
Universidad para la Paz (Costa Rica):
- Cuenta con 10 cupos con una cobertura parcial del 75% de los costos asociados a la matrícula de la maestría de reconocimiento oficial.
- La postulación está abierta hasta el 30 de marzo de 2026.
Los interesados pueden revisar los requisitos específicos de cada programa en el portal siau.senescyt.gob.ec/convocatorias.
Desde 2024 y noviembre del 2025, se han beneficiado 25 199 personas con estudios en China, España, México y Estados Unidos.
Han participado personas principalmente de provincias como Azuay, Bolívar y Cañar, entre otras, que han podido estudiar distintos niveles de formación: Técnico-tecnológico, tercer nivel de grado, maestrías, doctorados, capacitaciones y pasantías.
Compartir