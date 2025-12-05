Hay cinco tipos de becas para ecuatorianos en el extranjero; ¿fechas de postulación?

Los ecuatorianos pueden aplicar a becas del programa Globo Común.

El Gobierno de Daniel Noboa anunció seis tipos de becas para estudiar maestrías y doctorados en España, Hungría, Costa Rica y México. Además se conocieron las fechas máximas de postulación.

Esta convocatoria de becas internacionales son parte del programa Globo Común. “La actual oferta de becas es amplia y diversa en su cobertura, ofreciendo beneficios que facilitan la formación de alto nivel”, dijo el Ministerio de Educación.

Las cinco becas disponibles son:

Stipendium Hungaricum (Hungría): Tiene 75 cupos de cobertura parcial que incluyen matrícula, estipendio mensual, alojamiento y seguro médico para estudios de cuarto nivel en modalidad presencial.

La postulación cierra el 16 de enero de 2026. Programa de Becas UOC 2025-2 (España): Ofrece 200 cupos con una beca parcial del 45% para estudios de maestría en diversas áreas del conocimiento, bajo modalidad virtual.

La fecha límite de postulación es el 19 de diciembre de 2025. UNADE Doctorado 2da cohorte (México): Otorga 50 cupos con una beca parcial del 45% para programas de doctorado en varias áreas del conocimiento, bajo modalidad semipresencial.

Los aspirantes tienen plazo hasta el 30 de mayo de 2026. Universidad Mondragón 2026-2027 (España): Dispone de 18 cupos con una beca parcial del 15 al 20% para maestrías en múltiples áreas. La formación puede ser en modalidad virtual y presencial .

El plazo de postulación finaliza el 9 de enero de 2026. Universidad para la Paz (Costa Rica): Cuenta con 10 cupos con una cobertura parcial del 75% de los costos asociados a la matrícula de la maestría de reconocimiento oficial.

La postulación está abierta hasta el 30 de marzo de 2026.

Los interesados pueden revisar los requisitos específicos de cada programa en el portal siau.senescyt.gob.ec/convocatorias.

Desde 2024 y noviembre del 2025, se han beneficiado 25 199 personas con estudios en China, España, México y Estados Unidos.

Han participado personas principalmente de provincias como Azuay, Bolívar y Cañar, entre otras, que han podido estudiar distintos niveles de formación: Técnico-tecnológico, tercer nivel de grado, maestrías, doctorados, capacitaciones y pasantías.