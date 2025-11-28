Universidades portuguesas participarán en una feria abierta al público en Quito

Los interesados en estudiar en una universidad portuguesa tendrán la oportunidad de conocer los procesos de admisión directamente con las instituciones de ese país.

La Feria de universidades portuguesas estará en Quito este sábado 29 de noviembre de 2025. El evento se llevará a cabo en el Hotel Hilton Colón desde las 10:00.

Este evento está abierto para todo el público. Estudiantes, padres y orientadores vocacionales podrán asistir y aprender sobre los procesos para postular y acceder a la educación superior.

En este espacio se podrá obtener información confiable y de primera mano. Principalmente porque, según los organizadores, el interés en estudiar en Portugal va en aumento.

Representantes de instituciones públicas portuguesas apuntan que el proceso de admisión exige precisión, plazos estrictos y una comprensión profunda del sistema educativo, algo que la inteligencia artificial o los datos en línea no pueden interpretar por completo.

En la feria habrá especialistas y consultoras para apoyar en el proceso de admisión en las universidades. También se podrá conocer testimonios de estudiantes ecuatorianos que viajaron a Portugal.