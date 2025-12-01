Día Mundial contra el Sida: En Ecuador se reportan 15 nuevos casos de VIH cada día

Ecuador fue reconocido por ONU-SIDA como referente regional por modelo de prevención del VIH.

Más de 40,8 millones de personas en el mundo viven con VIH, de acuerdo con datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (más conocido por el acrónimo ONUSIDA) .

Cada 1 de diciembre las organizaciones no gubernamentales y gobiernos nacionales conmemoran el Día Mundial contra el Sida, una iniciativa que busca ponerle fin a esta enfermedad.

A pesar de los avances en prevención y diagnóstico temprano, los casos continúan en aumento, y es considerada una epidemia y una amenaza contra la salud pública.

Ecuador registró 15 nuevos casos de VIH cada día de 2024. Las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) muestran un incremento en el aumento de casos reportados desde 2020.

Estados Unidos aprueba tratamiento para el VIH

En 2024 el MSP notificó 5 478 nuevos casos de VIH / SIDA, lo que representa 15 diarios y un aumento de más del 43% en comparación con 2020, año en que se inició la pandemia por COVID 19.

La incidencia de la enfermedad varía entre provincias y entre hombres y mujeres. La tasa nacional se mantiene en 0,31 por cada 1 000 habitantes, con una tasa en mujeres de 0,15 y en hombres de 0,46.

En Ecuador la tasa de mortalidad por VIH / SIDA ha mostrado una disminución en los últimos años, según el MSP. Se estima que el VIH / SIDA ha provocado más de 25 000 muertes desde su registro en el país en 1986.

Las provincias con mayor incidencia son Napo, con una tasa de 0,71 por cada 1 000 habitantes; Guayas con 0,42 y Morona Santiago con 0,41.

Los casos de VIH /SIDA se distribuyen así en Ecuador:

Según datos del MSP, hasta 2024 se registraron 48 294 personas que viven con VIH y conocen su estado serológico, lo que significa que han sido diagnosticadas; la cobertura con tratamiento antirretroviral (TARV) pasó de 75,1% en 2018 a 88,8% en 2024; y la tendencia de personas con carga viral suprimida se considera positiva, al alcanzar un 77,9% al término del mismo año.