Una ruptura amorosa puede romper el corazón; este es el síndrome explicado

El síndrome del corazón roto tiene un origen fisiológico real.

La expresión "me rompieron el corazón" tiene un origen fisiológico real. Este síndrome existe y es una afección cardiaca que afecta a cientos de personas en el mundo.

Según la Clínica Mayo, el síndrome del corazón roto puede ocasionarse por situaciones estresantes y emociones extremas. También puede originarse por una enfermedad física grave o una cirugía.

El corazón se rompe de manera temporal, auqnue algunas personas pueden seguir sintiéndose mal después de que el corazón se ha curado.

El corazón roto se cura con medicamentos y puede ser denominado como:

Miocardiopatía por estrés.

Miocardiopatía de Takotsubo.

Miocardiopatía de Takotsubo recurrente.

Síndrome de abombamiento apical.​

Las causas por las que el corazón se puede romper no están claras. Aunque podría responder a un repentino aumento de las hormonas del estrés como al adrenalina, según lo detalla la clínica Mayo.

Síntomas del corazón roto

El síndrome del corazón roto puede traer síntomas que se asemejan al de un ataque cardiaco. Sin embargo, debe ser diagnosticado por un especialista y no debe autotratarse de ninguna manera.

Los posibles síntomas pueden ser:

Dolor en el pecho

Falta de aire

Pérdida de conciencia

Arritmia

La clínica Mayo recomienda asistir a una consulta médica o llamar al 911 en caso de presentar dolor en el pecho.

Aunque el síndrome del corazón roto rara vez mata a quien lo padece, puede causar complicaciones como:

Acumulación de líquido en los pulmones (edema pulmonar).

Presión arterial baja.

Latidos cardiacos irregulares.

Insuficiencia cardiaca.

. Coágulos sanguíneos en el corazón.

¿Cómo prevenir?

Ya que el síndrome del corazón roto puede originarse de situaciones emocionales complicadas, el psicólogo clínico Joseph Hidalgo, recomienda una adecuada gestión de las emociones y la validación de los sentimientos.

De acuerdo con las recomendaciones del especialista compartidas con el segmento Vive Bien transmitido por Teleamazonas el 12 de febrero de 2026, es importante tramitar bien los duelos.

El duelo no se vive solo por la pérdida de una persona cercana, puede ocasionarse por cualquier cambio drástico como el fin de una relación amorosa o la salida de un trabajo.

Hidalgo recomienda buscar ayuda psicológica y apoyarse en las personas de confianza que brinden una red de apoyo en la que se permita y sostenga la vulnerabilidad.