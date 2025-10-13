Solca entrará en la Plataforma Global de acceso a medicina contra el cáncer infantil

El Ministerio y Solca firmaron un convenio en el marco de la misión de cooperación técnica para implementar la Plataforma Global para el Acceso a Medicamentos contra el Cáncer Infantil.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer suscriben un convenio específico para que la institución ingrese a la Plataforma Global para el Acceso a Medicamentos contra el Cáncer Infantil.

La incorporación de Solca a la plataforma como parte de la Red Privada Complementaria (RPC) permitirá que los núcleos de Solca de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo se sumen a los cinco hospitales del Ministerio de Salud Pública que ya son parte de la iniciativa.

Según el registro, en la lista de hospitales, están el Pediátrico Baca Ortiz, Francisco Icaza Bustamante, Especialidades Eugenio Espejo, Abel Gilbert Pontón, y Especialidades Portoviejo.

La firma del convenio se realiza en el marco de la Misión de Cooperación Técnica y Estratégica que se desarrolla en el país del 13 al 17 de octubre de 2025, con expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y St. Jude Children's Research Hospital.

Ecuador fue uno de los países piloto a nivel mundial y el primero de América, en ser parte de la plataforma desde diciembre de 2023. Durante este tiempo se recibieron medicamentos oncológicos pediátricos valorados en aproximadamente USD 35 millones, que serán distribuidos hasta el 2027.

Asimismo, se asignaron USD 600 000 para la adecuación de la Unidad de Recepción y Almacenamiento de Medicamentos Oncológicos Pediátricos. Este proyecto de infraestructura permitirá que cada dosis de medicamento sea recibida y almacenada bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, cumpliendo así con los requerimientos.