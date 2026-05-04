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Sociedad

La Costa inicia clases con plan de comunidades educativas seguras renovado

El Ministerio de Educación confirmó que en casos excepcionales, la Policía podrá ingresar a los planteles.

Inicio de clases en el colegio fiscal Calicuchima de Guayaquil, este 4 de mayo de 2026, con estudiantes de educación inicial y tercero de bachillerato.

Ministerio de Educación

Autor

Teresa Menéndez

Fecha de publicación

04 may 2026 - 17:58

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Con el inicio de clases en el régimen Costa-Galápagos, también se conoció el plan de seguridad previsto para el nuevo año lectivo.

Los ministerios de Educación y del Interior renovaron el programa "Comunidades Educativas Seguras y Protectoras", que en esta segunda fase incluye a 450 unidades educativas de ocho provincias.

¿Qué incluye la segunda fase del plan?

En esta segunda fase, más de 342 mil estudiantes se beneficiarán de:

  • Despliegue de 19 547 policías para custodiar el ingreso y la salida de los estudiantes en las instituciones educativas.
  • Prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. 
  • Implementación de códigos QR.
  • Solo en Guayaquil, 190 instituciones educativas fueron priorizadas. Allí se mantiene la videovigilancia con 1 395 cámaras de Segura EP. 
  • Capacitaciones.

Además, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, confirmó que el plan contempla el ingreso de uniformados a los planteles en casos puntuales como:

  • Un delito flagrante. 
  • Una situación de violencia.
  • Alguna otra situación que no pueda ser controlada por el rector o director de la institución.

Estado de planteles y fenómeno El Niño

A pesar de que la ministra Alcívar aseguró que se invirtieron USD 59 millones en mejorar la infraestructura de 264 instituciones con daños menores, 20 presentan afectaciones graves y requieren una inversión mayor. 

En esos casos, los estudiantes deberán recibir temporalmente clases virtuales.

Y frente a un eventual fenómeno El Niño este 2026, las autoridades aseguran contar con planes de contingencia, y no descartan retomar la modalidad virtual.

Con este escenario, más de 2,3 millones estudiantes regresan a clases de manera escalonada y en medio de un toque de queda.

Al respecto, el Ministerio dispuso ajustar la salida de la jornada nocturna a las 21H30, para cumplir con la medida restrictiva.

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