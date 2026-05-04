La Costa inicia clases con plan de comunidades educativas seguras renovado
El Ministerio de Educación confirmó que en casos excepcionales, la Policía podrá ingresar a los planteles.
Inicio de clases en el colegio fiscal Calicuchima de Guayaquil, este 4 de mayo de 2026, con estudiantes de educación inicial y tercero de bachillerato.
Ministerio de Educación
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Fecha de publicación
04 may 2026 - 17:58
Con el inicio de clases en el régimen Costa-Galápagos, también se conoció el plan de seguridad previsto para el nuevo año lectivo.
Los ministerios de Educación y del Interior renovaron el programa "Comunidades Educativas Seguras y Protectoras", que en esta segunda fase incluye a 450 unidades educativas de ocho provincias.
¿Qué incluye la segunda fase del plan?
En esta segunda fase, más de 342 mil estudiantes se beneficiarán de:
- Despliegue de 19 547 policías para custodiar el ingreso y la salida de los estudiantes en las instituciones educativas.
- Prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
- Implementación de códigos QR.
- Solo en Guayaquil, 190 instituciones educativas fueron priorizadas. Allí se mantiene la videovigilancia con 1 395 cámaras de Segura EP.
- Capacitaciones.
Además, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, confirmó que el plan contempla el ingreso de uniformados a los planteles en casos puntuales como:
- Un delito flagrante.
- Una situación de violencia.
- Alguna otra situación que no pueda ser controlada por el rector o director de la institución.
Estado de planteles y fenómeno El Niño
A pesar de que la ministra Alcívar aseguró que se invirtieron USD 59 millones en mejorar la infraestructura de 264 instituciones con daños menores, 20 presentan afectaciones graves y requieren una inversión mayor.
En esos casos, los estudiantes deberán recibir temporalmente clases virtuales.
Y frente a un eventual fenómeno El Niño este 2026, las autoridades aseguran contar con planes de contingencia, y no descartan retomar la modalidad virtual.
Con este escenario, más de 2,3 millones estudiantes regresan a clases de manera escalonada y en medio de un toque de queda.
Al respecto, el Ministerio dispuso ajustar la salida de la jornada nocturna a las 21H30, para cumplir con la medida restrictiva.
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