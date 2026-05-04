La Costa inicia clases con plan de comunidades educativas seguras renovado

Inicio de clases en el colegio fiscal Calicuchima de Guayaquil, este 4 de mayo de 2026, con estudiantes de educación inicial y tercero de bachillerato.

Con el inicio de clases en el régimen Costa-Galápagos, también se conoció el plan de seguridad previsto para el nuevo año lectivo.

Los ministerios de Educación y del Interior renovaron el programa "Comunidades Educativas Seguras y Protectoras", que en esta segunda fase incluye a 450 unidades educativas de ocho provincias.

¿Qué incluye la segunda fase del plan?

En esta segunda fase, más de 342 mil estudiantes se beneficiarán de:

Despliegue de 19 547 policías para custodiar el ingreso y la salida de los estudiantes en las instituciones educativas.

para en las instituciones educativas. Prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Implementación de códigos QR .

. Solo en Guayaquil, 190 instituciones educativas fueron priorizadas . Allí se mantiene la videovigilancia con 1 395 cámaras de Segura EP.

. Allí se mantiene la videovigilancia con 1 395 cámaras de Segura EP. Capacitaciones.

Además, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, confirmó que el plan contempla el ingreso de uniformados a los planteles en casos puntuales como:

Un delito flagrante.

Una situación de violencia.

Alguna otra situación que no pueda ser controlada por el rector o director de la institución.

Estado de planteles y fenómeno El Niño

A pesar de que la ministra Alcívar aseguró que se invirtieron USD 59 millones en mejorar la infraestructura de 264 instituciones con daños menores, 20 presentan afectaciones graves y requieren una inversión mayor.

En esos casos, los estudiantes deberán recibir temporalmente clases virtuales.

Y frente a un eventual fenómeno El Niño este 2026, las autoridades aseguran contar con planes de contingencia, y no descartan retomar la modalidad virtual.

Con este escenario, más de 2,3 millones estudiantes regresan a clases de manera escalonada y en medio de un toque de queda.

Al respecto, el Ministerio dispuso ajustar la salida de la jornada nocturna a las 21H30, para cumplir con la medida restrictiva.