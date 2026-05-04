Esta es la fecha y hora en la que finaliza el toque de queda en Ecuador

Policías y militares ejecutan operativos durante el horario del toque de queda.

El nuevo toque de queda nocturno en casi la mitad de Ecuador arrancó la noche del domingo 3 y durará hasta el lunes 18 de mayo de 2026.

Con esta medida, el Gobierno busca intensificar las operaciones contra las bandas criminales, a las que atribuye la escalada de violencia en el país.

¿A qué hora culmina el toque de queda? Según las autoridades, la restricción termina a las 05:00 del lunes 18 de mayo. Es decir, a las 23:00 de esa fecha ya no estará vigente.

El toque de queda rige en nueve de las 24 provincias del país. Estas son: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, Sucumbíos y Esmeraldas.

Más de 50 detenidos en Pichincha y Santo Domingo por toque de queda

Estos territorios, donde se encuentran Quito y Guayaquil, concentran el 90% de la violencia y el 86,70 % de la delincuencia que se registra a nivel nacional, según datos oficiales.

La restricción también regirá en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Esta es la segunda vez en el año que el presidente Daniel Noboa implementa esta medida, después de que el 2025 cerró con un récord de homicidios de 9 269.

La primera ocasión fue entre el 15 y el 30 de marzo y se aplicó solo en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

De acuerdo al Gobierno, los homicidios se redujeron en marzo en un 28% a nivel nacional tras el primer toque de queda nocturno y en los territorios intervenidos se capturaron al menos 1 283 personas, aunque la mayor parte de ellas fueron detenidas por violar la restricción de movilidad.