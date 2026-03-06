Un soldado fallecido y varios heridos por siniestro en la vía a La Costa

Soldado fallece en siniestro en la vía a La Costa

El Ejército ecuatoriano informó que este viernes 6 de marzo un siniestro de tránsito cegó la vida de uno de sus militares y dejó a varios heridos en el kilómetro 30 de la vía a La Costa.

Según se reportó personal del Batallón de Infantería Motorizado N. 15 Guayaquil que retornaban de operaciones militares de seguridad fue impactado por un tráiler que circulaba en la vía.

Producto del fuerte impacto el soldado de transportes Jhonatan Ismael Guaipatin Panimboza falleció.

La institución militar también señaló que brindará toda su ayuda y asistencia para los familiares de los heridos y el soldado fallecido.

El siniestro también dejó varios heridos, sin especificar el número por parte del Ejército.