¡Tragedia en la vía! Motociclista muere decapitado por soga tendida en una calle

Un estremecedor siniestro ocurrió previo a los preparativo de un desfile en una localidad Argentina el pasado 1 de marzo.

Un hombre iba con su hijo en una motocicleta por intersección de la avenida 12 de Octubre y calle 390 en el municipio de Quilmes en la provincia de Buenos Aires.

Según el testimonio de testigos y un video que se difundió en redes sociales una persona que circulaba en moto con su hijo impactó contra una soga colocada para cortar la calle.

Producto del fuerte impacto el hombre cayó al asfalto y falleció minutos después debido a la gravedad de la lesión sufrida en el cuello.

El menor también cayó de la motocicleta y resultó con heridas y fue asistido por personal médico.

Como consecuencia del hecho, hay tres vecinos detenidos en Quilmes por la colocación de la soga que le provocó la muerte al motociclista. Según las autoridades, la actividad no estaba autorizada por el municipio.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Quilmes, quedó a cargo de la fiscal Claudia Gabriela Vara quien investigará el suceso.

Desde el Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes emitieron un comunicado en el que expresaron su “profundo pesar” por lo ocurrido y aseguraron estar a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación.