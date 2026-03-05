Dos fallecidos por siniestro de tránsito en el puente de Jambelí en la Panamericana Sur E-35

Dos personas fallecidas en siniestro de tránsito en la Panamericana Norte E-35

Un fatal siniestro de tránsito se registró la tarde de este jueves 5 de marzo del 2026 en la Panamericana Sur E-35 en el sector del puente de Jambelí, cantón Mejía.

El sistema de seguridad ECU 911 señaló que para atender la emergencia se desplegó personal del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Panavial y la Policía Nacional.

El personal de Panavial que atendió la emergencia señaló que producto del siniestro una persona resultó herida y lamentablemente dos personas fallecieron.

En las imágenes compartidas por el ECU 911 se observa como una camioneta doble cabina de color blanco quedó volteada sobre la calzada con su carrocería completamente destrozada.

Según reportes de la Policía Nacional el fatal siniestro de tránsito se registró por pérdida de carril y volcamiento.

Panavial señaló que una persona menor de edad falleció en el sitio del siniestro y otra femenina murió durante el traslado al Hospital Básico de Machachi.

La vía al momento se encuentra totalmente habilitada.