Ranking QS 2027: Seis universidades de Ecuador destacan en la lista

La Universidad San Francisco de Quito lidera el ranking de las mejores universidades de Ecuador según en QS Ranking 2027.

Seis universidades ecuatorianas lograron posicionarse en el QS World University Rankings 2027, uno de los listados académicos más prestigiosos a nivel internacional, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS).

La clasificación evalúa a más de 1 500 instituciones de educación superior de 106 sistemas universitarios en todo el mundo.

La nueva edición del ranking, publicada el 18 de junio de 2026, mantiene al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como la mejor universidad del mundo por decimoquinto año consecutivo.

Le siguen Imperial College London y Stanford University, que comparten el segundo lugar, mientras que la Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard completan los cinco primeros puestos.

¿Qué universidades de Ecuador aparecen en el ranking QS 2027?

Según los resultados difundidos por las propias instituciones y QS, Ecuador cuenta con seis universidades dentro de la clasificación mundial:

En esta ocasión al USFQ ocupa el primer lugar de este ranking a escala nacional y se ubica en el rango 771–780 a escala internacional.

El ranking mide seis indicadores

Reputación académica

Reputación de empleadores

Proporción de docentes por estudiante

Sostenibilidad

Facultad internacional

Red internacional de investigación

¿Por qué es importante el ranking QS?

El QS World University Rankings es una de las referencias más consultadas por estudiantes, investigadores y centros académicos para comparar el desempeño de las universidades a nivel global.

Para la edición 2027, QS analizó más de 8 000 instituciones y seleccionó a 1 504 universidades para integrar la clasificación final, evidenciando una competencia cada vez mayor entre los sistemas de educación superior del mundo.