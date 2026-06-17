Estas son las fechas de inscripciones para los institutos tecnológicos y conservatorios

El Gobierno abrirá por cuatro días las inscripciones para los institutos tecnológicos y conservatorios del país.

El Gobierno Nacional abrirá del 18 al 22 de junio de 2026 el proceso de inscripción para quienes buscan acceder a uno de los 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos.

Estas inscripciones son para quienes buscan formar parte del proceso de admisión correspondiente al segundo período académico de 2026.

Esta etapa está dirigida a las personas que completaron previamente el Registro Nacional y buscan acceder a la educación tecnológica pública.

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La inscripción se realizará de manera virtual a través de la plataforma admision.educacion.gob.ec.

Una vez concluida esta fase, los aspirantes deberán rendir la Evaluación de Capacidades y Competencias, mecanismo que permitirá continuar con las siguientes etapas del proceso de admisión.

En el caso de las 33 universidades y escuelas politécnicas públicas, cada institución mantiene sus propios cronogramas de admisión, por lo que los aspirantes deberán consultar directamente los canales oficiales de cada entidad.

La oferta académica es la siguiente:

La información oficial sobre las próximas etapas y fechas del proceso será difundida oportunamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y del Viceministerio de Educación Superior.