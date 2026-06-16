Más de 1 000 vacantes disponibles en feria laboral Ecuador; ¿cómo aplicar?

Las personas interesadas en aplicar a una vacante en la Feria Laboral 360 deben cargar su hoja de vida

La Feria Laboral 360 Ecuador 2026 se desarrollará el 18, 19 y 20 de junio de 2026, con una oferta de 1 050 vacantes de empleo en diversas áreas y sectores productivos del país.

La iniciativa se desarrollará de manera virtual, lo que permitirá que los postulantes accedan a oportunidades laborales desde cualquier lugar del Ecuador a través de una plataforma digital.

Los organizadores informaron que quienes deseen participar deberán registrarse previamente en la página oficial del evento y mantener actualizado su hoja de vida para facilitar el proceso de selección por parte de las empresas participantes.

¿Cómo registrarse?

Para acceder a las vacantes, los interesados deberán registrarse siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web www.ferialaboral360.com .

. Seleccionar la opción 'Regístrate' .

. Crear una cuenta con sus datos personales.

Completar las preguntas solicitadas por la plataforma.

Cargar la hoja de vida en formato PDF .

. Llenar los campos relacionados con habilidades y experiencia profesional.

Los organizadores recalcaron que contar con un currículum vitae actualizado es un requisito indispensable, ya que las empresas utilizarán esta información para contactar a los candidatos.

Proceso para postular a las vacantes

Una vez registrado, el usuario podrá ingresar a su cuenta y recorrer los diferentes stands virtuales de las compañías participantes.

Para aplicar a una oferta laboral deberá: