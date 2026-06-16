Más de 1 000 vacantes disponibles en feria laboral Ecuador; ¿cómo aplicar?
La Feria Laboral 360 de Ecuador, se desarrollará del 18 al 20 de junio de 2026, de manera virtual. Los interesados deben registrarse.
Las personas interesadas en aplicar a una vacante en la Feria Laboral 360 deben cargar su hoja de vida
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Actualizado:
16 jun 2026 - 08:32
La Feria Laboral 360 Ecuador 2026 se desarrollará el 18, 19 y 20 de junio de 2026, con una oferta de 1 050 vacantes de empleo en diversas áreas y sectores productivos del país.
La iniciativa se desarrollará de manera virtual, lo que permitirá que los postulantes accedan a oportunidades laborales desde cualquier lugar del Ecuador a través de una plataforma digital.
Los organizadores informaron que quienes deseen participar deberán registrarse previamente en la página oficial del evento y mantener actualizado su hoja de vida para facilitar el proceso de selección por parte de las empresas participantes.
¿Cómo registrarse?
Para acceder a las vacantes, los interesados deberán registrarse siguiendo estos pasos:
- Ingresar al sitio web www.ferialaboral360.com.
- Seleccionar la opción 'Regístrate'.
- Crear una cuenta con sus datos personales.
- Completar las preguntas solicitadas por la plataforma.
- Cargar la hoja de vida en formato PDF.
- Llenar los campos relacionados con habilidades y experiencia profesional.
Los organizadores recalcaron que contar con un currículum vitae actualizado es un requisito indispensable, ya que las empresas utilizarán esta información para contactar a los candidatos.
Proceso para postular a las vacantes
Una vez registrado, el usuario podrá ingresar a su cuenta y recorrer los diferentes stands virtuales de las compañías participantes.
Para aplicar a una oferta laboral deberá:
- Seleccionar la empresa de su interés.
- Revisar las vacantes disponibles.
- Consultar los requisitos y funciones del cargo.
- Hacer clic en 'Postular'
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