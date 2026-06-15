Feria de Empleo 2026 en Quito se realizará el 17 de julio; empresas pueden registrarse

El Municipio de Quito abrió la convocatoria para que empresas e instituciones participen en la Feria de Empleo ConQuito 2026.

El Municipio de Quito realizará la Feria de Empleo 2026 el viernes 17 de julio de 2026. Así lo anunció el alcalde de la capital, Pabel Muñoz, durante el programa Frecuencia Quiteña

Según la Alcaldía, esta es una de las acciones para disminuir la tasa de desempleo en Quito, que en el primer trimestre del 2026 alcanzó el 8.9%.

Pabel Muñoz expresó que “lo más importante para Quito es la generación de nuevas fuentes de empleo”.

Las empresas que estén interesadas en participar y buscar nuevos talentos en la Feria de Empleo, deben registrar sus vacantes a través de ConQuito, en su página web: www.conquito.org.ec

El proceso es gratuito y permite a las empresas obtener las carpetas en un solo día y en un solo espacio.

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La convocatoria está dirigida a empresas legalmente constituidas que cuenten con vacantes vigentes dentro del Distrito Metropolitano de Quito y que busquen incorporar talento humano a sus equipos de trabajo.

Las empresas interesadas deberán contar con RUC activo y registrar al menos 10 vacantes vigentes al momento de la feria. Además, deberán designar un responsable institucional para la coordinación con ConQuito y participar en el proceso de inscripción y validación.