Abren vacantes de trabajo en la Embajada de EE. UU. en Quito; conozca cómo aplicar

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador abrió dos vacantes laborales para todos los ciudadanos interesados

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador anunció la apertura de nuevas vacantes de trabajo en su sede en Quito. Estas oportunidades están dirigidas personas que busquen integrarse a la misión diplomática.

Las postulaciones estarán habilitadas únicamente durante marzo de 2026, con fechas límite específicas para cada cargo. Están disponibles dos vacantes.

Las oportunidades corresponden a la Oficina de Servicios Generales e incluyen los puestos de Asistente de Vivienda (Housing Assistant) y Supervisor de Propiedades (Property Supervisor).

Para el cargo de supervisor se requiere mínimo tres años de experiencia en propiedades, administración, almacén o adquisiciones. Mientras que para el de assitente se requiere mínimo 2 años de experiencia administrativa o en atención al cliente.

Asistente de Vivienda

Según la Embajada de Estados Unidos en Quito, el cargo de Asistente de Vivienda tiene como fecha límite de postulación el jueves 19 de marzo de 2026.

Quien ocupe esta posición será responsable de coordinar el programa de residencias del personal diplomático, actuando como enlace entre distintas áreas internas, propietarios de inmuebles y funcionarios.

Entre sus tareas destacan la inspección de viviendas, la elaboración de informes técnicos y el acompañamiento en procesos de traslado de los ocupantes.

Para este puesto se requiere haber culminado la educación secundaria, dominio de inglés y español, y al menos dos años de experiencia en áreas administrativas o de atención al cliente.

Supervisor de Propiedades

Por su parte, la vacante de Supervisor de Propiedades estará abierta hasta el 26 de marzo de 2026. Este cargo contempla la administración del programa de bienes de la Embajada.

Incluye el control de inventarios, la supervisión de activos no fungibles y la coordinación de procesos logísticos como requisiciones y recepción de suministros. También incluye la supervisión de un equipo de siete empleados y la gestión de subastas institucionales.

La Embajada de Estados Unidos en Quito requiere mínimo tres años de experiencia en propiedades, administración, almacén o adquisiciones. Y es requisito haber completado dos años de estudios universitarios generales.

¿Cómo aplicar?

Los interesados en aplicar deben ingresar al portal oficial de empleo de la Embajada de Estados Unidos de Ecuador, revisar los requisitos específicos y completar el formulario en línea mediante la opción ‘Apply to This Vacancy’.

Los postulantes deben incluir información detallada sobre su experiencia laboral, formación académica, dominio de idiomas y habilidades relacionadas con el cargo.