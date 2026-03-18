12 países más fueron incluidos en la 'Visa Bond' y deberán pagar fianza para entrar a EE.UU.
Los viajeros de naciones que están en la lista de la 'Visa Bond', deben pagar una fianza reembolsable de entre 5 000 y 15 000 dólares.
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció que la política de 'Visa Bond' se extenderá a 12 países más alrededor del mundo
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Actualizada:
18 mar 2026 - 13:04
Estados Unidos amplió la lista de países donde se aplicará la política de ‘Visa Bond’, una medida que exige a los viajeros de ciertas naciones pagar una fianza reembolsable de entre 5 000 y 15 000 dólares antes de ingresar a ese país.
El Departamento de Estado de Estado de EE.UU. confirmó, este miércoles 18 de marzo, que otros 12 países fueron incluidos en la lista. Esta política aplicada desde el 2025 ya llegó a 50 países alrededor del mundo, entre ellos de América Latina.
Esta medida aplica para las personas que buscan viajar al país norteamericano con visas de turista o negocios (B-1/B-2), según informaron autoridades migratorias estadounidenses.
La fianza se devuelve si la persona cumple los términos de su visa y abandona Estados Unidos dentro del tiempo establecido.
Lista de países incorporados
- Camboya
- Etiopía
- Georgia
- Granada
- Lesoto
- Mauricio
- Mongolia
- Mozambique
- Nicaragua
- Papúa Nueva Guinea
- Seychelles
- Túnez
"Se vela por la seguridad de las fronteras de Estados Unidos y evita las estancias ilegales tras la expiración de los visados", señaló el Departamento de Estado norteamericano.
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