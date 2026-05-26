Guía para vacunarse contra el sarampión en Ecuador antes del Mundial 2026

En Ecuador, el sarampión está erradicado desde 1997.

Aunque Ecuador permanece libre de sarampión autóctono desde 1997, el Ministerio de Salud Pública (MSP) encendió las alertas ante el aumento del riesgo de importación de casos por los viajes internacionales relacionados con el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por ello, las autoridades sanitarias piden a quienes viajen a apoyar a la Selección Ecuatoriana de Fútbol vacunarse antes de salir del país.

En los últimos meses el MSP intensificó las campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica en todo el país.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse al menos 15 días antes de viajar a países con circulación activa del virus.

Entre los destinos considerados de riesgo están:

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Costa Rica

Perú

El Mundial 2026 se desarrollará precisamente en Estados Unidos, México y Canadá, lo que incrementa las recomendaciones para viajeros ecuatorianos.

El esquema de vacunación cambia según la edad

El MSP detalló el esquema de inmunización vigente:

Bebés de 6 a 11 meses Reciben la denominada “ Dosis Cero”, especialmente en provincias fronterizas o con alta movilidad humana como: Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Galápagos

especialmente en o con alta movilidad humana como: Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Galápagos También aplica para familias que viajarán a países con circulación activa del virus. Niños de 1 a 6 años Deben completar el esquema regular de dos dosis de la vacuna SRP. Personas de 7 a 26 años Reciben una dosis única de SR si no tienen antecedente vacunal. Adultos mayores de 27 años Deben aplicarse dos dosis de SR con intervalo de seis meses si no cuentan con vacunas previas.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en Ecuador?

El Ministerio de Salud informó que mantiene distintos puntos activos:

Brigadas móviles

Vacunación puerta a puerta

Jornadas en escuelas y centros infantiles

Puntos en terminales terrestres, puertos y aeropuertos

Atención en centros de salud públicos

Las autoridades pidieron a las familias permitir el ingreso de brigadas y revisar los carnés de vacunación antes de viajar.

¿Por qué preocupa el sarampión?

Según el MSP, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y puede generar complicaciones graves como:

Neumonía

Encefalitis

Ceguera

Sin embargo, las autoridades recalcan que es prevenible mediante vacunación. En lo que va de 2026, Ecuador ha aplicado más de 309 000 dosis contra esta enfermedad.