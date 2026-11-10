69 personas cumplen prisión por infracciones de tránsito en Quito

Un total de 69 personas permanecen privadas de su libertad en el Centro de Infractores de Tránsito de Quito. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, el 55 % del total de los internos fue sancionado con la máxima pena de 30 días de cárcel. Si bien la mayoría de los aprehendidos son hombres, los registros evidencian un incremento constante en la cantidad de mujeres sancionadas por contravenciones viales graves. Un reportaje de Juan Miguel Rodríguez