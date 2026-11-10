Corte Nacional a la espera de la solicitud de extradición de Jacobo Bucaram

La Corte Nacional de Justicia se mantiene a la espera de la solicitud formal de extradición por parte de las autoridades judiciales de los Estados Unidos contra Jacobo Bucaram y dos señalados intermediarios de los Estrada. Mientras se tramitan los requerimientos diplomáticos, el proceso continúa revelando nuevas conexiones en la red investigada por los tribunales internacionales. Un reportaje de Carlos Sacoto