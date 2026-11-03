Adaptan aeronave de pasajeros para trasladar víveres y agua a comunidades anegadas en Galápagos

Para acelerar la logística de auxilio en el archipiélago, las autoridades adaptaron un avión comercial de pasajeros destinándolo de forma exclusiva como transporte de carga para ayuda humanitaria. La aeronave trasladó suministros prioritarios como agua embotellada, raciones alimenticias y equipos de emergencia hacia las comunidades más impactadas por las inundaciones en la provincia insular. Un reportaje de Gustavo Jaramillo