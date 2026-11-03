Moradores de Guayaquil, Daule y Durán demandan ayuda a dos días de la tormenta eléctrica

Transcurridos dos días del impacto de la tormenta eléctrica en la zona 8, los habitantes de Guayaquil, Daule y Durán continúan enfrentando momentos críticos tras perder sus bienes e inmuebles. Las familias afectadas intentan retirar los escombros y lodo acumulado en sus viviendas mientras apelan a la intervención urgente de las autoridades y la solidaridad ciudadana para reconstruir sus hogares. Un reportaje de Paula Kuhn