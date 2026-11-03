Inamhi emite alerta por fuertes lluvias y tormentas eléctricas desde el 4 hasta el 7 de noviembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva alerta meteorológica vigente del 4 al 7 de noviembre, advirtiendo sobre intensas precipitaciones y tormentas dispersas en el Litoral. Se declaró alerta gris por lluvias acompañadas de rayos, truenos y ráfagas de viento para Santo Domingo, Guayas, Esmeraldas y El Oro; mientras que Los Ríos, Cotopaxi, Santa Elena y Loja se ubican en alerta roja debido al alto riesgo de lluvias extremas