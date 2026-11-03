Damnificados por inundaciones en Puerto Ayora denuncian retrasos en la llegada de ayuda

Crece la preocupación e indignación entre las familias afectadas por las inundaciones en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz. Los moradores denuncian que la asistencia gubernamental aún no ha sido entregada en los sectores críticos, enfrentando escasez de agua potable, riesgos epidemiológicos por aguas estancadas, pérdidas materiales significativas y el temor permanente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. Un reportaje de Diego Añazco