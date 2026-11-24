Adulto mayor fue agredido por delincuentes durante un asalto en La Kennedy, norte de Quito

Un adulto mayor fue violentamente agredido durante un asalto perpetrado por sujetos que se movilizaban en motocicleta en el sector de La Kennedy, en el norte de Quito. Tras el ataque, los moradores del barrio cuestionaron la efectividad de los controles policiales y exigieron mayor presencia de uniformados, advirtiendo que los constantes robos mantienen atemorizada a la comunidad. Un reportaje de Gustavo Jaramillo