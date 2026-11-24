Policía capturó a dos ciudadanos colombianos que asaltaron a un hombre en un cajero automático

La Policía Nacional ejecutó operativos que permitieron la aprehensión de varios sospechosos por robos y presuntos casos de secuestro, destacando la captura de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana tras una persecución. Los individuos abordaron y amenazaron a un ciudadano mientras retiraba dinero de un cajero automático para robarle y huir; aunque no registran antecedentes penales, las autoridades investigan si mantienen vínculos con algún grupo de delincuencia organizada. Un reporte de Paula Kunh