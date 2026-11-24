Violento choque entre un automóvil y una tricimoto deja cuatro heridos graves en Jaramijó, Manabí

Un trágico accidente de tránsito se registró en las calles Alajuela, en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí, cuando un vehículo impactó violentamente contra una tricimoto. El siniestro movilizó de inmediato a los organismos de socorro tras dejar a cuatro personas gravemente heridas, quienes recibieron atención médica de urgencia en el lugar antes de ser auxiliadas.