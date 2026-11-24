Moradores de Jipijapa denuncian ola de asaltos con armas blancas en el norte de Quito

Habitantes del sector de Jipijapa, en el norte de Quito, expresaron su preocupación ante el incremento de hechos delictivos en el barrio, donde delincuentes arranchan celulares a peatones y rompen los vidrios de los vehículos mientras amenazan con armas blancas. Los moradores aseguran que el número de policías asignados a la zona resulta insuficiente frente a la alta cantidad de emergencias que se reportan a diario. Un reportaje de Stephany Paz