Solo el 16,2% de los adultos mayores en Ecuador cuenta con un empleo adecuado

De acuerdo con análisis técnicos sobre el mercado de trabajo, en el país apenas el 16,2% de los adultos mayores accede a un empleo adecuado que garantice condiciones dignas y seguridad social. Analistas y expertos señalan que es indispensable promover políticas públicas enfocadas en la inclusión laboral de la población sénior, impulsando a la vez programas de capacitación en nuevas tecnologías para este grupo prioritario. Un reportaje de Nathalie Jiménez